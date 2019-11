Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: “Preoccupati dalle crisi aziendali di Schott-Italvetro e United Converting”

lunedì, 4 novembre 2019, 17:05

Il gruppo di opposizione “Orgoglio Comune”, a nome di Lorenzo Bertolacci, interviene sulla crisi aziendale di Schott-Italvetro: “Ci tengo a ringraziare l’onorevole Riccardo Zucconi, per l’interessamento rispetto alla crisi aziendale della Schott Italvetro. La zona industriale di Anchiano-Socciglia è una delle aree produttive più importanti del nostro territorio comunale e non solo, siamo venuti a conoscenza anche di una grave crisi aziendale che ha colpito la United Converting. Siamo preoccupati per il futuro occupazionale dei lavoratori, con i quali siamo in stretto contatto e ai quali portiamo il nostro supporto e il nostro sostegno, per questo abbiamo presentato un’interrogazione rivolta all’amministrazione comunale in merito a possibili azioni e soluzioni per far si che le istituzioni si muovano a sostegno di queste importanti realtà produttive”.

“Penso che di fronte a situazioni del genere i rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali possano e soprattutto debbano muoversi in modo unitario, per collaborare con le direzioni aziendali di Schott e UC nel trovare una soluzione condivisa che possa salvaguardare l’occupazione di queste due importanti aziende”.