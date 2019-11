Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Spesi 70 mila euro per avere un parcheggio pieno di ristagni d'acqua"

giovedì, 21 novembre 2019, 08:25

Il gruppo di minoranza di Borgo a Mozzano, Orgoglio Comune, interviene sui lavori di asfaltatura fatti all'entrata del paese, esattamente in via Roma.



"Tali lavori - esordisce - hanno avuto una spesa di 70 mila euro ma, come si nota dal materiale fotografico, riteniamo non sia stata prevista un'adeguata regimazione delle acque piovane, poiché, non appena ha iniziato a piovere, si sono formati dei ristagni d'acqua, causati dal mancato deflusso delle acque e dalla presenza di griglie troppo distanziate".



"Ben vengano interventi di miglioreria - incalza il gruppo - ma nel giusto modo dato che i soldi spesi sono pubblici e/o ottenuti da finanziamenti statali. Speriamo inoltre che la nostra richiesta presentata in un precedente consiglio comunale e riguardante la segnaletiche stradale sia presa in considerazione in breve tempo e che venga valutata anche l'idea di costruire un nuovo parcheggio visto che, tra la presenza dela Posta, dell'Istituto Itis, della Stazione, della Misericordia e del Palazzetto dello Sport; le persone si trovano in difficoltà a trovare parcheggio per le loro auto".