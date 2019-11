Borgo a Mozzano : valdottavo



Quattro serate al Colombo in compagnia del Teatro Amatoriale

mercoledì, 27 novembre 2019, 19:49

La F.I.T.A. Lucca in collaborazione con il comune di Borgo a Mozzano e con l’Associazione Filodrammatica di Valdottavo organizza, a partire da venerdì 15 novembre, quattro serate al Teatro C. Colombo di Valdottavo in compagnia del Teatro Amatoriale.

Venerdì 29 novembre, alle ore 21:15, seconda serata con la Compagnia CircoCinque di Viareggio che metterà in scena “Questa cosa non piace allo zombi - Zibaldone teatrale in due parti e 20 quadri” scritto e diretto da Stefano Pardini, spettacolo comico-musicale, riconducibile al genere del teatro-canzone, che prevede un’alternanza di scene comiche, provenienti dal repertorio della rivista, e canzoni eseguite dal vivo con basi originali; ma non mancano quadri di ispirazione “classica”, come Manzoni, Prévert, Gregory Corso; il tutto in un allestimento essenziale, veloce, con susseguirsi rapido dei quadri, senza soluzione di continuità.

Con Paolo Alicata, Fabio Belletti, Daniele Bertozzi, Angela Cosignani, Viola Lombardi, Francesca Musetti, Stefano Pardini, Terenzio Santi, Carla Senesi, Riccardo Spataro, per la regia di Stefano Pardini.

Il successivo appuntamento sarà venerdì 13 dicembre, sempre alle ore 21:15, con la Compagnia Teatro Studio che proporrà una divertente commedia del repertorio di Georges Feydeau, “La palla al piede”, per la regia di Roberto Birindelli.

Note di servizio per tutti e quattro gli spettacoli

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:15.

L’ingresso costa € 7 (gratuito per bambini fino a 8 anni)

Per informazioni e prenotazioni si può contattare Rita Nelli al 320/6320032 e alla mail fitalucca@gmail.com.