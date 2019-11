Borgo a Mozzano



San Romano e la sua prima teatrale in zona: “Te la do io la cura…”

giovedì, 14 novembre 2019, 09:58

Un appuntamento da non perdere quello del 16 novembre alle ore 21,15 al teatro di San Romano di Motrone, comune di Borgo a Mozzano per la prima teatrale della zona della commedia comica “te la do io la cura…..” di Simona Quilici. Un gran numero di interpreti per questa commedia che nasce da un’idea di Simona Quilici che ne è anche la regista, con coreografie di Ornella Diodati, costumi di Maria Luisa Batoni e l’allestimento delle scene di Gaspare Trombi. Tecnico a suono e luci Samuele Bandoni. Un primo appuntamento della “Compagnia un prato” nel teatro di San Romano, dove la “piccola comunità” di questo borgo riesce a fare sempre “grandi cose” come quella di mantenere un teatrino del paese come punto di ritrovo ed avere la prima rappresentazione teatrale in un tour più ampio nella media valle della compagnia. Un momento di relax e divertimento da ripetere per il futuro. Gli organizzatori ringraziano fin d’ora per la gradita presenza.



L. B.