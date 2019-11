Borgo a Mozzano



Successo per la cena organizzata dal gruppo "Orgoglio Comune"

domenica, 24 novembre 2019, 11:52

Grande partecipazione all'iniziativa "A cena dai consiglieri": Lorenzo Bertolacci,Bertieri Yamila, Enza Brunini e Indro Marchi con il supporto di Cristina Benedetti e lo "chef" Pasquini Paco Sauro, nei locali della canonica di Cerreto, hanno deliziato i partecipanti con un menù ricco di prodotti locali molto apprezzato dai commensali.



"Il ricavato di questo primo evento - ha spiegato il gruppo -, organizzato dai nostri consiglieri, verrà destinato alla realizzazione di un evento informativo sulla tematica della droga, con l'idea di coinvolgere in questa iniziativa scuole, associazioni e amministrazione; a tal proposito i nostri consiglieri, come già proposto con una mozione in consiglio comunale poi bocciata dalla maggioranza, si sottoporranno al test antidroga. Oltre a questa prima iniziativa stiamo lavorando ad un ciclo di eventi su tematiche molto sentite quali violenza sulle donne ma anche sul tema del bullismo in età scolastica".



"Nei prossimi mesi - prosegue - ripeteremo l'iniziativa "A cena dai consiglieri" per raccogliere fondi da destinare al fondo di solidarietà istituito nel nostro comune, che chiederemo venga utilizzato per iniziative a sostegno dei lavoratori Schott Italvetro, United Converting e di altre possibili realtà aziendali in difficoltà".



"Riteniamo - conclude - che il lavoro sia un aspetto importante nella vita umana, il lavoro è dignità e dobbiamo sostenere, come gruppo consiliare, chi si trova in difficoltà o chi rischia di perderlo. A fine serata il gruppo ha ringraziato i tanti presenti con l'impegno quindi, vista l'ottima riuscita, di ripetere l'evento".