Tutte le cifre di Halloween Celebration 2019: reso noto il bilancio

venerdì, 15 novembre 2019, 22:18

di simone pierotti

Oltre alle problematiche lavorative nel territorio di Borgo a Mozzano, nel corso dell’ultimo consiglio comunale si è fatto il punto sull’ultima edizione di Halloween Celebration, evento “amato e odiato” un po' da tutti ma pur sempre l’evento più noto nel mondo per questo territorio. La manifestazione, quest’anno, è stata organizzata direttamente dal comune e, giustamente, l’amministrazione comunale ha voluto rendere noti i numeri del bilancio comunale.

Il capitolo spese comprende le spese necessarie per predisporre l’evento, poi ci sono i costi per gli artisti e gli spettacoli, e quelle per la promozione dell’evento.

Le prime sono la parte più cospicua per un ammontare di circa 74mila euro. Ecco il dettaglio con fornitori e cifre:

Enel (potenziamento energia) €2000; Elettromeccanica €2500; Pieroni Srl €1500; Studio Bellandi €9387,90; Azienda USL €1476; Aziende USL per diritti amministrativi €259; Autocarrozzeria SiSi €500; Carrozzeria Lipparelli €700; Intelligence Security €5368; Nuova Estintori (noleggio) €134,20; Nucleo Protezione Civile €945; Lucca Artigiani €4880; Martinelli Impianti €5978; Area Broker polizza assicurativa €3105; Anticipo economo €500; Pellicci Palchi €549; Ciao Tickets €3182,40; Polizza infortuni €480; Noleggio new jersey €1654,32; Cobal bagni chimici €2250; Siae diritti €189,60; Ottavio Viaggi navette trasporto €2400; Ministero Interni Vigili del Fuoco €6168; Misericordia Borgo a Mozzano per pasti €2656,53; Misericordia Borgo a Mozzano protezione civile e gestione biglietterie €8200; Collaudo parchi €500. Spese per tunnel dell’orrore: Attrezzature tunnel €1500; Diavolerie €500; Ferramenta €1500; Romani disinfestazione €1171,20687; Arredamenti ignifughi €2360,70.

Spese per artisti: Direttore artistico manifestazione compenso €16300; Bertoli spettacolo pirotecnico €5727,90; Esibizioni varie 1480,90; Panificio €250; Hotel Pergola €380. Totale €34100.

Spese pubblicitarie: Noi Tv €488,50; Manifesti €1000; Anticipo economo €100; Radio €835,60.

Il totale complessivo delle spese ammonta ad €111.000 circa.

Sul fronte incassi ci sono stati €53368,00 alle biglietterie, più €5119,00 per gli affitti dei vari stand. Il bilancio, pertanto, dell’edizione 2019 parla di una perdita di euro 52500 circa.

Alla lettura delle cifre, si è aperto il dibattito nel consiglio comunale. Il consigliere Indro Marchi ha puntualizzato che tra le spese va considerato anche il costo dei dipendenti comunali che per diversi giorni hanno lavorato per la manifestazione, invece di dedicarsi ai consueti compiti. Il sindaco Patrizio Andreuccetti ha ricordato il grande indotto di Halloween Celebration per le attività commerciali del territorio e per le associazioni che vi hanno partecipato: “Naturalmente si deve pensare a modifiche o variazioni al programma, magari per attrarre gente nelle fasi della giornata meno affollate, ma i costi non possono discostarsi molto da quelli enunciati”. L’assessore Alessandro Profetti ha sottolineato che sono state coinvolte diverse associazioni del territorio, come del resto i fornitori: “La manifestazione rappresenta una scelta strategica e di promozione del territorio”.