Borgo a Mozzano



Yamila Bertieri esulta: “Le nostre segnalazioni sui rifiuti sono state ascoltate”

martedì, 12 novembre 2019, 16:52

Il consigliere comunale Lega, Yamila Bertieri, esprime tutta la propria soddisfazione dopo che l'amministrazione ha deciso di intervenire riguardo l'uso non adeguato dei cassonetti "Raccolta Abiti", dopo che le tante segnalazioni fatte da lei e da numerosi cittadini.

“Pochi minuti fa - sottolinea Bertieri - attraverso un post scritto dal primo cittadino abbiamo appreso che uno degli individui che faceva uso in maniera scorretta del cassonetto di Chifenti, lasciando vicino ad esso elettrodomestici non funzionanti come ad esempio un frigorifero, è stato individuato. Ci auguriamo che questa azione sia da monito per scoraggiare altre persone a commettere azioni illecite riguardo all'uso del contenitore o dell'abbandono di rifiuti speciali, poiché sono state ripetute a Chifenti, a Diecimo e a Pian di Gioviano. Queste situazioni sono da sanzionare e condannare, poiché il rispetto dell'ambiente, che ci circonda, deve essere al primo posto sempre”.



S. P.