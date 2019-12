Borgo a Mozzano



A Cune una Vigilia di Natale tra fede e tradizione

giovedì, 26 dicembre 2019, 16:24

di simone pierotti

Il Natale, tra fede e tradizione, è stato celebrato con grande partecipazione un po' ovunque nel nostro territorio ed in particolare, come spesso accade, nelle piccole realtà. Tra le varie feste, molto riuscita è stata quella che si è svolta la sera della Vigilia di Natale nel piccolo paese di Cune, pochi km sopra Borgo a Mozzano. Una serata che ha unito religione e fede con le nostre tradizioni più pure e amate. Alle 21:30, nella locale chiesa parrocchiale, è stata celebrata la solenne santa messa, officiata dal parroco Don Francesco Maccari: una celebrazione molto partecipata, con molti dei fedeli che sono stati costretti a rimanere all’esterno dell’edificio. Atmosfera suggestiva grazie alla presenza del locale Coro che ha eseguito i canti religiosi e la rappresentazione di una Natività molto speciale, quella realizzata dai bimbi che quest’anno riceveranno il sacramento della Comunione, coordinati dalle brave catechiste. Al termine della celebrazione, c’è stato il rito del “bacio” alla statua di Gesù Bambino.

Dopo il rito sacro, spazio alla tradizione civile del Natale, con tutti i presenti, sia i bambini che gli adulti, che si sono trasferiti nella piazza antistante per attendere l’arrivo di Babbo Natale. L’amato Santa Klaus non si è fatto attendere ed è disceso direttamente dal cielo, scendendo dal campanile tramite una spettacolare teleferica. Dolci e caramelle per tutti i bambini e, una volta a terra, foto ricordo con Babbo Natale! La serata è proseguita nella canonica, con un buffet per tutti e la visita al bellissimo presepio realizzato dai bambini del teatrino di Cune, in corsa per il concorso dei presepi indetto dalla Misericordia di Borgo a Mozzano. Tante iniziative, tra cui l’estrazione della lotteria natalizia, vinta dal “fortunato” di turno Mauro!