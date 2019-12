Borgo a Mozzano



Andreuccetti: "Bilancio di sei mesi di mandato"

sabato, 7 dicembre 2019, 13:07

Il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, coglie l'occasione del sesto mese di mandato per fare un primo bilancio.



"Dopo sei mesi del nuovo mandato - esordisce il sindaco - è giunto il momento di fare il punto della situazione. In questo periodo è stato possibile portare avanti molte cose programmate in precedenza, prevederne di nuove per il futuro, ma è anche stato necessario rivedere alcuni piani sulla base di esigenze reali che si sono presentate".



"Partiamo dalle promesse - afferma Andreuccetti -. La mensa per i primi anni di elementari e materne è gratis sotto i 15.000 euro di Isee, in più stiamo predisponendo sconti a scaglioni di reddito fino ai 36.000. L'asilo nido è praticamente gratis per tutte le famiglie almeno fino a dicembre, ma già stiamo lavorando perché lo sia per tutto l'anno scolastico. Sul fronte della opere pubbliche la gran parte delle cose stanno procedendo secondo programma: stanno per concludersi i lavori al parcheggio della chiesa di Valdottavo; è stato realizzato l'intervento di asfalto all'ingresso di Borgo; si è inaugurato il parcheggio in Via del Forno a Diecimo; abbiamo ottenuto i finanziamenti dalla Regione per riqualificare nel complesso la scuola di Dezza; è stata riqualificata la Piazza di Partigliano; è pronto per la gara il lavoro di riqualificazione del lastricato in pietra davanti San Iacopo; sono quasi conclusi i lavori al parco giochi di Borgo e già finanziati sempre dalla Regione sono i lavori a quello di Valdottavo; sono iniziati i lavori di restauro completo del Ponte del Diavolo per più di 400.000 euro, così come pronti per la gara sono i 160.000 euro per l'ultimo lotto del Bargiglio; abbiamo concordato con la linea gotica un intervento di 30.000 euro per spostare il museo dalla stazione alle Oblate; il 19 dicembre vi sarà la conferenza dei servizi per approvare il progetto esecutivo della rotatoria di Anchiano; è in fase avanzata il progetto a led per sostituzione e nuovi punti luce; la scuola elementare di Borgo è pressoché conclusa, un gioiello di edificio che proietta la comunità nei prossimi 30 anni. E potrei continuare, perché gli interventi programmati e realizzati, così come i finanziamenti ottenuti sono davvero tanti".



"Ci sono poi cose - continua - che avevamo promesso e finanziato, che per ragioni contingenti non siamo riusciti ancora a realizzare, ma che rimangono priorità di mandato. E' bene ricordarlo: stiamo qua per cinque anni, non per sei mesi, quindi c'è tutto il tempo per programmare e fare. Chi ha amministrato o chi ha un po' di esperienza politica lo sa, quando si amministra capita che durante l'anno vi siano variazioni di bilancio da fare, e se il sociale per sopraggiunte necessità chiede 50, 60 o 100 mila euro in più del previsto, non ci si può esimere dal mettere a disposizione le risorse, che però spesso vengono tolte alla tal strada o alla tal piazza. Ci tengo però a ribadire che tali strade o tali piazze, seppur rimandate rispetto a quanto si era detto, saranno rimesse in programma e realizzate non appena vi saranno le risorse disponibili. Ci tengo anche a rivendicare quanto fatto per mantenere adeguato il livello ed il numero del personale comunale. In un'epoca in cui a pensionamenti non corrispondono assunzioni, il nostro ente ha saputo far quadrare i conti dando la possibilità a nuovi professionisti di mettersi a disposizione della comunità: sono i casi dell'operaio scavatorista, dell'elettricista, di due geometri, di un ingegnere, di più agenti della polizia municipale. Questo al primario scopo di mantenere alti i servizi".



"Ci sono poi cose in più - sottolinea Andreuccetti -, dall'importanza centrale, che grazie alla capacità progettuale di amministratori e uffici ci permettono di fare un salto di qualità. E' il caso del Pit da 400.000 euro per il rilancio del centro storico di Borgo, che vede fondi per pubblico e privato in una sinergia che per il nostro territorio non ha precedenti. Si faranno interventi su strade e piazze e contestualmente saranno realizzati un agriturismo e un albergo diffuso, in più vi saranno migliorie per le attività commerciali che hanno aderito".



"Infine - conclude -, ma non da ultimo, questi sei mesi sono serviti anche per programmare il futuro. I centri sanitari a Diecimo e Valdottavo sono una priorità, così come lo sono la scuola civica di musica a Borgo e la piazza nel centro del paese a Corsagna, per citare esempi tra i principali. Il nostro obiettivo è quello di proseguire, passo dopo passo, il miglioramento della qualità della vita sul nostro territorio, avendo chiaro che nessuno ha la bacchetta magica ma che testa, cuore e programmazione sono alla base di una crescita armonica di tutto il Comune".