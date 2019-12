Borgo a Mozzano



Autista accusa un malore e ferma il bus: due volontari "non in servizio" aiutano i sanitari

lunedì, 2 dicembre 2019, 15:30

di andrea cosimini

Un episodio che dovrebbe farci riflettere, non solo sull'importanza del volontariato, ma anche sullo spirito con cui i volontari affrontano ogni giorno questa loro "missione".



Oggi pomeriggio, intorno alle 14, un autista di un pullman Ctt Nord, proveniente da Lucca e diretto in Mediavalle, avvertendo un malore, ha avuto l'accortezza ed il coraggio di fermarsi, in località Piano della Rocca, nel comune di Borgo a Mozzano. Un bel gesto di per sè, perché così non ha messo a repentaglio l'incolumità dei passeggeri (una trentina in tutto) tra cui anche pendolari e studenti.



Due volontari della Croce Verde, in quel momento non in servizio, sono stati chiamati e, a riprova della vocazione di questi "angeli", sono prontamente intervenuti sul posto monitorando, per quanto possibile, il paziente, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, giunti poi con un'ambulanza proveniente da Ponte a Moriano. I due volontari "fuori servizio" hanno quindi continuato a dare man forte all'equipaggio amico, appartenente ad un'altra associazione, dimostrando così lo spirito collaborativo che si verifica in casi di emergenza.



Alla fine tutto si è risolto, fortunatamente, per il meglio. L'autista, che nel frattempo si era un po' ripreso ma che accusava ancora qualche dolore, è stato caricato sull'ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castelnuovo di Garfagnana per un controllo.



Rimane comunque una bella pagina da scrivere ed un giusto riconoscimento per chi, spesso nel silenzio e nell'anonimato, presta il proprio tempo per gli altri senza volere niente in cambio. Perchè chi è volontario nel cuore, lo è sempre. Anche se non ha la divisa addosso.