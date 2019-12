Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Anni per avere un palo della luce"

mercoledì, 11 dicembre 2019, 14:51

Yamila Bertieri (Lega), consigliere appartenente al gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", si dimostra ancora una volta attenta alle problematiche del territorio.



"Le prime case di Turrite Cava - spiega - rientrano nel comune di Borgo a Mozzano ma, nonostante siano mesi (se non anni) che i cittadini chiedono un palo per la luce, ad oggi niente! La cosa che mi crea perplessità è che più volte la problematica è stata segnalata a chi di dovere! Cosa si aspetta? Non ci sono cittadini di serie A o B, ma tutti meritano lo stesso trattamento e anche queste poche case hanno il diritto di avere la luce pubblica dato che, come tutti noi, i loro proprietari pagano le tasse! Mi auguro che siano presi provvedimenti e fatti i giusti interventi".