Borgo a Mozzano



Bertieri: "Pian di Gioviano, un'altra frazione al buio"

venerdì, 13 dicembre 2019, 18:16

La consigliera di "Orgoglio Comune", gruppo di opposizione a Borgo a Mozzano, insiste nell'evidenziare una problematica già segnalata pochi giorni fa, ma riguardante un'altra frazione, Pian di Gioviano.



Bertieri, infatti, scrive: "Dopo la mia segnalazione riguardo le prime case di Turrite Cava, che chiedono da anni la luce pubblica, ne sono giunte altre, fra le quali quella riguardante Pian di Giovano, nella zona che interessa l'ingresso della protezione civile e l'incrocio dove si trova "Forma Mobili", località Casone, che risulta anche essa essere al buio!"



"Un comune come quello di Borgo a Mozzano - aggiunge Bertieri - che da mesi si vanta di nuove installazioni luminosi a Led, non può permettersi di trascurare alcune zone, privandole della luce pubblica. Non ci sono cittadini di serie A o B, ma, tutti meritano lo stesso trattamento e tutti hanno il diritto di avere la luce pubblica dato che, pagano le tasse".



"Mi auguro - conclude - che siano presi provvedimenti e fatti i giusti interventi anche perché siamo nel 2019 non nei primi anni '800 o '900, anni in cui l'illuminazione pubblica ha fatto i suoi primi passi anche sul nostro territorio".