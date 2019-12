Borgo a Mozzano



Bertieri: “Strade allagate a Diecimo, nostra interpellanza inascoltata”

lunedì, 2 dicembre 2019, 15:04

La consigliere di opposizione Yamila Bertieri ha documentato tramite alcune fotografie di questa mattina come i cittadini di Diecimo hanno ritrovato il paese e le sue strade al loro risveglio.



“È un mese che piove – sottolinea Bertieri – e questa mattina non è stato da meno, e i fossati non sono stati puliti. Come gruppo di opposizione “Orgoglio Comune” avevo presentato un’interpellanza urgente al riguardo ma noto, purtroppo, che è rimasta inascoltata”.

“Queste foto sono state fatte a Diecimo ma la situazione si è ripetuta a Dezza, Chifenti ed altre frazioni. Ritengo che qualcosa si poteva fare, prima che si verifichino situazioni come quella di questa mattina. Cosa si aspetta? Che ci siano danni o che qualcuno si faccia del male?”.