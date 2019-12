Borgo a Mozzano



Centro islamico a Chifenti, Andreuccetti ai cittadini: "Libertà di espressione sancita dalla Costituzione"

mercoledì, 4 dicembre 2019, 13:08

di daniele venturini

Timori, in parte, fugati. O, almeno, questa la sensazione dopo l’incontro pubblico che si è tenuto ieri sera in una sala del Bar Tintori, a Chifenti, promosso dal sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, su richiesta dei paesani, in merito alla realizzazione del centro di cultura islamica. Si tratta di una seconda sede dell'Associazione “Al Baraka”, già presente da diversi anni a Gallicano, i cui soci fondatori hanno preso in affitto un locale a Chifenti, per adibirlo a centro di aggregazione e di intrattenimento.

I residenti avevano esternato la loro preoccupazione per l’aumento della presenza islamica in un piccolo paese come Chifenti, perchè pensavano che fosse istituito un centro di accoglienza come quello di Ponte al Serraglio di Bagni di Lucca. Andreuccetti ha dimostrato di comprendere certe preoccupazioni degli abitanti e, per questo, ha partecipato all'incontro per spiegare la posizione dell'amministrazione che presiede.

Il primo cittadino ha spiegato che i soci fondatori responsabili dell’associazione di ispirazione islamica sono cittadini italiani di origine marocchina, che da oltre trent’anni risiedono in Italia, dove lavorano e hanno famiglia, con figli qui nati e cresciuti. “La libertà di espressione – ha affermato - è sancita dalla Costituzione, in uno stato laico come è la nostra Repubblica, quindi, per questo principio costituzionale, non è necessario ottenere un particolare permesso da parte del comune per l’apertura di una sede o di un centro culturale, ma è sufficiente una semplice comunicazione. Il rapporto fra l’affittuario e l’inquilino è di carattere privato, perché privato è l’edificio interessato.”

"Il comune deve controllare e verificare soltanto l’idoneità igienico-sanitaria e di sicurezza o meno dello stabile rispetto all’attività che vi sarà svolta e per questi controlli e verifiche ci sono gli uffici appositi e le forze addette sul territorio, come la polizia municipale" ha poi chiarito il sindaco.

Presente all'incontro anche il comandante del sevizio di polizia municipale associato della Media Valle, Marco Martini, che ha detto: “Dal 2012, anno di insediamento del centro islamico prima a Castelnuovo Garfagnana e poi trasferitosi a Gallicano ad oggi, non sono stati registrati problemi di sorta. I legali rappresentanti dell’associazione, di origine marocchina, risiedono in Italia da trent’anni ed hanno cittadinanza italiana. Non risultano avere precedenti penali. Abbiamo riscontrato che il centro di Gallicano, punto di ritrovo al massimo di 30 persone contemporaneamente, sito in mezzo al centro abitato, non ha mai creato problemi di ordine pubblico. Gli aderenti hanno sempre manifestato correttezza e spirito di collaborazione con tutti, compreso le forze dell’ordine, esprimendosi contro episodi di intolleranza e di violenza accaduti in altre parti del mondo ad opera di sedicenti terroristi islamici”.

Andreuccetti ha infine raccomandato alle persone presenti di segnalare al comune ogni eventuali problematica che potrebbe verificarsi.