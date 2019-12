Borgo a Mozzano



Centro islamico, Bertieri (Lega): "Il sindaco doveva incontrare prima i cittadini"

giovedì, 5 dicembre 2019, 08:59

Yamila Bertieri, consigliere in opposizione del gruppo "Orgoglio Comune" e capogruppo Lega, che rappresenta la "Lega di Salvini Premier" su Borgo a Mozzano, interviene dopo la riunione tenutasi a Chifenti, tra il sindaco e i cittadini, con all'ordine del giorno il centro culturale islamico.



Bertieri sottolinea, in particolare, che molti cittadini l'hanno contattata la mattina seguente all'evento per incontrarla e avere un supporto, un ascolto diretto a dare voce al proprio disappunto, dopo il post pubblicato dal primo cittadino su Facebook. "La Lega - spiega la consigliera - non è contraria a chi professa una religione diversa o una cultura diversa, pure noi conosciamo la Costituzione e l'articolo 19 il quale annuncia che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, purché, però, non si tratti di riti contrari al buon costume!"



"Noi - prosegue Bertieri - vogliamo controllo e sicurezza soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti in Francia, in Germania, a Londra. Un sindaco, primo cittadino, colui che deve garantire sicurezza e deve tutelare i propri cittadini, deve sempre essere trasparente e coinvolgere le persone in tutto, quindi riteniamo che vi era il dovere, se non l'obbligo, di parlarne in primis con gli abitanti di Chifenti o con l'intero territorio borghigiano, e non farlo adesso quando ormai il tutto ha avuto inizio. Non serve nemmeno dire che coloro che aprono tale centro sono persone che non hanno precedenti penali poiché sarebbe stato il "colmo dei colmi" dare autorizzazioni a chi la fedina penale pulita non l'ha".



"Chiediamo chiarezza e attenzione - conclude Bertieri - a questa intensificazione di tali centri culturali e/o Moschea. La Lega ha il massimo rispetto per chi ha cultura e religione diversa, ma si deve vigilare sempre".