Borgo a Mozzano



Consiglio comunale: approvato il bilancio di previsione, aliquote fiscali invariate

martedì, 31 dicembre 2020, 12:32

di simone pierotti

L’ultimo consiglio comunale dell’anno ha portato all’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022, delle aliquote fiscali di pertinenza comunali e di altri importanti documenti programmatici. Un risultato importante, come hanno sottolineato più volte il sindaco Andreuccetti e l’assessore Profetti, dato che poche amministrazioni riescono ad approvarli entro la fine dell’anno solare e senza ricorrere a deroghe. “Segno che la situazione è sotto controllo, che gli uffici lavorano e hanno lavorato bene e l’amministrazione comunale sta ottenendo risultati concreti anche sotto il profilo finanziario, con una riduzione dell’indebitamento, che si traduce in nuovi investimenti sul territorio” ha sintetizzato il primo cittadino.7

Tra i punti all’O.D.G., è stato approvato il programma 2020 – 2022 dei lavori pubblici che comprende importanti progetti ed interventi quali il locali della “banda” di Valdottavo, il polifunzionale di Diecimo, l’adeguamento sismico di tutte le scuole del comune, la messa in sicurezza di diversi tratti di viabilità, come la Macelli – Tombeto, la strada Cune Motrone, un tratto a Chifenti, nuovi loculi al cimitero del capoluogo, nuovi interventi di manutenzione straordinaria come l’asfaltatura per 300mila euro. Approvate le aliquote dell’addizionale comunale Irpef e l’imposta unica comunale, che rimangono invariate rispetto al 2019.

L’assessore Alessandro Profetti ha poi elencato le principali voci del bilancio di previsione, sottolineando una riduzione dell’indebitamento a 7,5 milioni di euro, dagli oltre 9 di partenza.

Patrizio Andreuccetti ha illustrato che questo minore debito consentirà di accendere un nuovo mutuo per nuove opere pubbliche e ha ricordato i principali progetti in corso: i due stabili a destinazione sanitaria e sociale a Diecimo e Valdottavo, l’ex scuola elementare a Dezza che diventerà un centro di aggregazione. Un menzione particolare alla buona gestione in ambito sociale, in carico direttamente dal comune, come della buona gestione dell’accoglienza dei “richiedenti asilo”, grazie al progetto “Spraar”.