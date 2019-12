Borgo a Mozzano



Cordoglio per la scomparsa di Gabriella Stefani

venerdì, 13 dicembre 2019, 10:50

Lutto a Borgo a Mozzano per la scomparsa, a seguito di una malattia, di Gabriella Stefani, vedova Carlotti. Ne dà notizia la sezione locale dell’Istituto Storico Lucchese di cui la donna era stata segretaria e di cui era un importante punto di riferimento. Era un’insegnante scolastica in pensione ed era molto conosciuta ed apprezzata per il suo impegno per la collettività, in particolare per tanti eventi, pubblicazioni, convegni ed incontri organizzati in seno all’Istituto Storico.