Borgo a Mozzano



Difesa del potere d'acquisto, siglato accordo con i sindacati

venerdì, 13 dicembre 2019, 11:17

Siglato a Borgo a Mozzano l'accordo tra amministrazione e rappresentanti dei sindacati confederali Cgil-Cisl-Uil e dei pensionati Spi – Fnp e Uilp sulle misure intese a garantire la difesa del potere di acquisto a favore degli anziani e delle famiglie a basso reddito in ordine alla determinazione delle tariffe per l'anno 2020.



L'accordo è stato siglato ieri presso la sede municipale. Per l'amministrazione erano presenti Roberta Motroni, vicesindaco e assessore alle politiche sociali ed assistenziali, Alessandro Profetti, consigliere delegato alle finanze e bilancio e Donatella Zanotti, assessore scuola. Per il mondo sindacale, presenti i rappresentanti dei sindacati confederali CGIL-CISL-UIL e dei pensionati SPI — FNP e UILP: Mariarosaria Costabile (CGIL Provinciale), Massimo Bani (CISL Toscana Nord), Giacomo Saisi (UIL Area Nord Toscana), Roberto Cortopassi (segretario provinciale SPI-CGIL), Maria Paola Berti Maria (SPI-CGIL Mediavalle), Massimo Santoni (FNP-CISL Toscana Nord), Mario Bonaldi (FNP-CISL Valle del Serchio), Franco Bertucci (FNP-CISL Borgo a Mozzano), Antonio Malacarne (UIL), Nicla Guidotti (SPI-CGIL Provinciale) e Guido Carignani, segretario territoriale UILP.

I presenti erano riuniti proprio allo scopo di sottoscrivere il protocollo di intesa contenente misure finalizzate alla difesa del potere di acquisto dei pensionati, dei lavoratori dipendenti e delle famiglie a basso reddito per l'anno 2020 e in materia di interventi sociali e nel campo del lavoro.



Negli incontri preliminari all'accordo si è tenuta una verifica di quanto fatto dall'amministrazione comunale nell'anno 2019, avendo come riferimento gli impegni assunti nel precedente accordo fatto fra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie. Un ampio confronto è stato sviluppato rispetto alle principali tematiche in rapporto al bilancio preventivo del 2020. Nonostante i minori trasferimenti che nel tempo si sono registrati da parte dei governi nazionali e regionali, l'amministrazione si è impegnata, anche per il 2020, a mantenere per qualità e quantità i servizi a oggi erogati. Le parti hanno concordato sulla necessità di rafforzare la pratica della concertazione preventiva per definire accordi condivisi sull'insieme dei capitoli di bilancio, pertanto l'amministrazione comunale, prima di decidere eventuali variazioni di bilancio che interessano il settore sociale ed i contenuti del presente accordo, procederà a convocare un incontro di valutazione/verifica con le organizzazioni sindacali firmatarie. Inoltre nella fase di definizione dell'assestato di bilancio relativo al 2019 si terrà un incontro di verifica su quanto fatto, sulle eventuali variazioni di bilancio da fare e si darà avvio al confronto preventivo sul bilancio 2021.