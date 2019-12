Borgo a Mozzano



“Farse Sinistre” al Teatro Colombo di Valdottavo

giovedì, 26 dicembre 2019, 16:40

La F.I.T.A. Lucca in collaborazione con il comune di Borgo a Mozzano e con l’Associazione Filodrammatica di Valdottavo organizza, a partire da venerdì 15 novembre, quattro serate al Teatro C. Colombo di Valdottavo in compagnia del Teatro Amatoriale.

Venerdì 27 dicembre, alle ore 21:15, quarta serata con la Compagnia I Postumi Teatro che metterà in scena “Farse Sinistre” due atti unici di Michel De Ghelderode, “Il Cavalier Bizzarro” e “Escuriale”, per la regia di Tiziano Rovai.

Due brani opposti nel registro eppure vicini nelle atmosfere gotiche, nel linguaggio barocco, nei personaggi grotteschi; congiunti senz’altro dal grande tema che sottende tutta la produzione ghelderodiana: la presenza incombente della Morte.

Non la morte come puro avvenimento, proprio la Morte con la M maiuscola, apocalittica, scheletrica, con l’elmo di rame e la falce a tracolla. Sempre ineluttabile, qualche volta benefattrice, senz’altro spaventosa.

Ecco quindi che la sopravvivenza dei due protagonisti dei testi prende la forma di una reclusione, una vera e propria vita in gabbia, trappola contemporaneamente fisica e mentale. La gabbia come qualcosa che rinchiude, ma anche come protezione contro gli assalti della Morte che, fuori, incombe e infuria. D’altra parte, per chi sta dentro, a essere in gabbia è tutto il mondo esterno.

Con questo spettacolo, a dieci anni dalla fondazione, i Postumi cercano di esplorare nuovi linguaggi teatrali diversi da quelli che sono stati loro propri fino ad ora. Come un esperimento, per provare a uscire dalla gabbia.

Con Alessandro Fulceri, Arianna Ricciardi, Davide Giannelli, Luca Fidia Pardini, Sara Mazzoncini, Sara Menci, Tiziano Rovai, Vezio Bianchi per la regia di Tiziano Rovai.

Note di servizio

Lo spettacolo inizierà alle ore 21:15.

L’ingresso costa € 7 (gratuito per bambini fino a 8 anni).

Per informazioni e prenotazioni si può contattare Rita Nelli al 320/6320032 e alla mail fitalucca@gmail.com.