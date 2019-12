Borgo a Mozzano



Furto a Diecimo, scatta mozione per videosorveglianza

sabato, 28 dicembre 2019, 08:35

Il commissario della sezione Media Valle Garfagnana Luigi Pellegrinotti e i consiglieri eletti "Lega" della provincia di Lucca, all'incontro con il prefetto organizzato dal responsabile degli enti locali Massimiliano Baldini, avevano affrontato la tematica "sicurezza", dati anche i recenti furti avvenuti sul territorio.



"L'ultimo quello di ieri (27 dicembre), avvenuto alle 13 a Diecimo - affermano gli esponenti del movimento -. Vi sono la presenza di telecamere posizionate in diversi punti di accesso, ma non sono sufficienti e quello che è avvenuto all'interno della frazione di Borgo a Mozzano, in pieno giorno, ne è una prova".



Per questo il gruppo "Prima Pescaglia" ha presentato un'interpellanza riguardo la sicurezza messa in discussione dai diversi furti avvenuti nel comune di Pescaglia, mentre Yamila Bertieri ha depositato, con il suo gruppo di opposizione "Orgoglio Comune", una mozione in cui viene chiesto un contributo che aiuti le famiglie a installare telecamere di videosorveglianza. Un punto che era presente anche nel loro programma elettorale poiché la videosorveglianza è considerata come uno strumento di tutela di un "bene" collettivo, contiguo all'ordine e alla sicurezza pubblica.



"Le persone - concludono il commissario Luigi Pellegrinotti e i consiglieri - devono sentirsi sicure, stare tranquille sempre, sia di notte che di giorno, soprattutto all'interno delle proprie abitazioni. Ci auguriamo che la mozione presentata da Bertieri, con il suo gruppo di opposizione, sia approvata perché è un bene per la tutta collettività".