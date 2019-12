Borgo a Mozzano



La Lega si presenta ai suoi sostenitori: "Inizia un nuovo percorso"

martedì, 3 dicembre 2019, 08:30

Riunione molto partecipata quella di ieri sera, organizzata dalla Lega sezione Mediavalle e Garfagnana, presso la sala "Oblate" di Borgo a Mozzano, che ha segnato l'inizio di un nuovo percorso con le due nuove figure, il commissario Luigi Pellegrinotti e Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne. Presenti come ospiti Elisa Montemagni, consigliere regionale e capogruppo Lega, Massimiliano Baldini, responsabile degli enti locali Lega Provincia di Lucca e Federico Bussolin, responsabile dei giovani Lega Toscana.



Molti anche anche i temi affrontati: il primo la candidatura della consigliera Yamila Bertieri alle provinciali, il ruolo dato ad Amanda Lombardi come responsabile giovani sul territorio, le elezioni regionali, le proposte ascoltate da parte dei sostenitori e militanti, dirette a migliorare il territorio o a risolvere problemi come quello della sanità, dell'economia, del lavoro, dell'industrie e del volontoriato, che - come ha sottolineato Damiano Simonetti ex governatore della Misericordia - "è sempre più indebolito".



"Da oggi - annunciano gli esponenti della Lega - inizia un nuovo percorso, aperto al confronto e al dialogo, mirato alla concretezza e all'unità. Nuovi ruoli saranno individuati in futuro ma, nel frattempo iniziamo raggiungendo due obbiettivi: le elezioni provinciali, quelle regionali e quelle amministrative che vede correre due comuni del territorio: Coreglia e Sillano-Giuncugnano.