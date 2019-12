Borgo a Mozzano



La minoranza diserta il consiglio. Andreuccetti: “Scelta inspiegabile, nessuna motivazione plausibile”

venerdì, 20 dicembre 2019, 08:41

di simone pierotti

Come annunciato nei giorni passati, il gruppo di opposizione “Orgoglio Comune” non ha partecipato all’ultimo consiglio comunale. Una scelta spiegata in un comunicato stampa che, per sintetizzare, denunciava la mancanza di coinvolgimento nei lavori da parte dell’amministrazione.

Così, al termine di una seduta “record” (circa 15 minuti), in quanto a durata, per un consiglio comunale abituata a … ben altre lunghezze, il sindaco Patrizio Andreuccetti ha voluto prendere la parola per commentare l’episodio: “Approfitto della presenza della stampa per esprimere la nostra totale mancanza di condivisione per questa scelta della minoranza. I consigli comunali sono convocati regolarmente, secondo tutti i crismi normativi ed in via informale vengono comunicati in anticipo anche all’opposizione. Da un lato si chiede collaborazione, dall’altra non si fa altro che scrivere un articolo al giorno, per qualsiasi motivo. Noi proseguiamo il nostro percorso amministrativo nel luogo in cui i cittadini ci hanno eletto, il consiglio comunale. Stasera si è persa un’occasione per rispondere a tante richieste e interpellanze, ma hanno scelto di muoversi in altra maniera, noi invece non sviliremo il ruolo del consiglio”.

Per quanto riguarda la seduta di questa sera, due i punti all’ordine del giorno. Al primo, l’adesione del comune a Reti Ambiente S.p.A., la nuova società partecipata che gestirà la raccolta e smaltimento rifiuti in ambito territoriale sulla costa toscana: Borgo a Mozzano parteciperà al capitale sociale con 586 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna. L’altro punto riguardava i lavori in somma urgenza a causa degli eventi legati al maltempo sulle frane sulla strada per Corsagna, in due punti distinti in località Particelle, e in località Monte lungo la strada Borgo a Mozzano – Cune: interventi, rispettivamente, di 8189 euro, 4072 euro e 4119,42 euro, interamente coperti dal bilancio comunale.

Infine il primo cittadino ha annunciato che presto inizieranno i lavori le commissioni extra – consiliari e che si è tenuta la Conferenza Servizi in cui è stato approvato il progetto definitivo del nuovo ingresso ad Anchiano. “Rinnovo l’invito a partecipare al consiglio” è stata l’esortazione finale, prima di salutare i presenti (o meglio il … presente) con gli auguri per un felice Natale.