Lega: "Centro islamico a Chifenti, chiediamo solo trasparenza"

martedì, 3 dicembre 2019, 09:22

La Lega Mediavalle Garfagnana, a seguito di preoccupazioni avanzate da alcuni cittadini, seguirà con attenzione la vicenda riguardante il centro culturale "Al Baraka" di Chifenti, nel comune di Borgo a Mozzano.



"Non possiamo negare - spiegano Luigi Pellegrinotti, nuovo commissario di sezione, e Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne e media - il rischio di fenomeni di radicalizzazione, come spesso abbiamo visto in Europa; l'ultimo quello avvenuto a Londra pochi giorni fa, ma anche quelli che hanno riguardato la Francia, la Germania poiché sono divenuti argomenti estremamente sensibili e, quindi, non è pensabile che sul nostro territorio possa essere sottovalutato o fatto passare il tutto sotto silenzio".



"La richiesta di informazione e trasparenza - affermano -, che tutela la sicurezza dei cittadini, non intende limitare la libertà di culto prevista anche dalla nostra Costituzione ma, bensì, costituire una garanzia per tutti anche attraverso un costante monitoraggio dei luoghi dove essa viene esercitata. Vogliamo sapere, anche attraverso il nostro consigliere Yamila Bertieri, appartenente al gruppo Orgoglio Comune, che ha depositato al riguardo un'interrogazione, del perché non è stata fatta nessuna informativa nei confronti dei cittadini di Chifenti venendo così a mancare la partecipazione come già troppo spesso accaduto".



"Si ripete - concludono - la stessa situazione che accadde a Diecimo, quando la popolazione non venne avvertita dell'arrivo di 50 migranti (anche se accolti da privati). Chiediamo se il sindaco o la giunta erano a conoscenza dell'apertura del centro islamico a Chifenti, se sono rispettate tutte le previsioni di legge, se è noto il ruolo e l'identità dei referenti indicati nelle comunicazioni inoltrate al comune e se gli uffici comunali hanno svolto adeguati controlli. La trasparenza e il coinvolgimento dei cittadini devono essere sempre al primo posto".