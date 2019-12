Borgo a Mozzano



Nuova scuola, Andreuccetti: "Un'opera che sento profondamente mia"

mercoledì, 4 dicembre 2019, 16:55

Il primo cittadino di Borgo a Mozzano esprime soddisfazione dopo il sopralluogo alla nuova scuola primaria, a lavori praticamente ultimati.



"La nuova scuola elementare è semplicemente uno spettacolo - commenta Andeuccetti sul suo profilo facebook -. Stamattina sono andato a visitarla da solo, per godermi la soddisfazione di un'opera che sento profondamente mia e che rimarrà alla comunità per i prossimi 30 anni".



Nei giorni scorsi tuttavia, il gruppo di minoranza aveva chiesto chiarezza sul fatto che, nonostante la scuola fosse ultimata, il trasferimento degli alunni, e quindi l'utilizzo della struttura, fosse indicato per l'inizio del prossimo anno scolastico. Il sindaco ha fatto un acenno anche a questo aspetto.



"Ci siamo - ha precisato -, l'intervento è quasi concluso, ma con la Preside abbiamo concordato di trasferirci i ragazzi il prossimo settembre, così da fare le cose senza fretta nel periodo natalizio. In primavera però, sfruttando la bella stagione, credo si possa tenere l'inaugurazione e al tempo stesso, se saranno concluse le pratiche, la cerimonia di intitolazione ad Emilio Tampucci".



Quindi lo stesso sindaco lancia una proposta: "Magari però, la scuola, se lo vorrà, potrebbe tenere lì in giugno la recita di fine anno".



G. B.