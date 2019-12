Open Day di successo ad H-Demia Mediavalle

Altri articoli in Borgo a Mozzano

domenica, 22 dicembre 2019, 20:24

Grazie alla Misericordia di Borgo a Mozzano … Babbo Natale arriverà direttamente nelle vostre case per portare i doni ai vostri bambini. Anche quest’anno i ragazzi del Gruppo Giovanile della Fraternita, in occasione della sera della vigilia di Natale, dalle 18 alle 23, accompagneranno Santa Claus nelle abitazioni della Valle...

sabato, 21 dicembre 2019, 15:05

Nel rispetto di una tradizione consolidata, la Misericordia di Borgo a Mozzano ha festeggiato l’arrivo del Natale e del nuovo anno con la “Festa degli Auguri”, a cui hanno preso parte confratelli, consorelle, dipendenti, volontari e i tanti sostenitori e amici

sabato, 21 dicembre 2019, 11:53

"Nella giornata di giovedì 19 dicembre si è tenuta la conferenza dei servizi in cui è stato approvato il progetto definitivo del nuovo ingresso ad Anchiano". A spiegarlo in una nota è il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti

sabato, 21 dicembre 2019, 08:44

Il gruppo cosiliare "Orgoglio Comune" spiega i motivi per chui era assente all'ultima seduta del consiglio comunale a Borgo a Mozzano e risponde al primo cittadino Patrizio Andreuccetti

venerdì, 20 dicembre 2019, 08:41

Come annunciato nei giorni passati, il gruppo di opposizione “Orgoglio Comune” non ha partecipato all’ultimo consiglio comunale. Una scelta spiegata in un comunicato stampa che, per sintetizzare, denunciava la mancanza di coinvolgimento nei lavori da parte dell’amministrazione

giovedì, 19 dicembre 2019, 17:31

Patrizio Andreuccetti, in qualità di presidente dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, interviene in merito riferimento alla chiusura della struttura privata "Allevamento delle Selvette", meglio conosciuta come "Canile di Diecimo", per fare fare delle precisazioni