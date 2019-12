Borgo a Mozzano



Open-day natalizio alla scuola di musica "H-Demia Mediavalle"

giovedì, 19 dicembre 2019, 16:17

La Scuola di Musica H-Demia Mediavalle con sede in via della stazione a Diecimo, si conferma come importante punto di riferimento e valore aggiunto nella realtà locale, per i giovani che desiderano imparare o approfondire la tecnica musicale dello strumento desiderato.



Nata in collaborazione con l'omonima Scuola di Lucca, H-Demia Mediavalle è stata inaugurata il 23 settembre 2018 in collaborazione con l'Ufficio scolastico Territoriale di Lucca. Nel corso della sua attività associativa ha ricevuto consensi e partecipazione, non solo da un numero sempre crescente di allievi, ma anche dalle band musicali della zona che grazie alle attrezzatissime sale prova hanno avuto modo di provare periodicamente il loro repertorio.

E' possibile, presso la Scuola eseguire una prova gratuita per scegliere di partecipare ai seguenti corsi condotti con successo da insegnanti qualificati: chitarra classica ed elettrica, batteria, canto, tromba e trombone, pianoforte e tastiere, contrabbasso e basso elettrico, fisarmonica, flauto traverso, sassofono, viola e violino. Di particolare interesse anche il corso di musica d'insieme che partirà a gennaio per offrire agli allievi la possibilità di eseguire in gruppo varie cover musicali.

Sabato 21 dicembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 la Scuola annuncia un nuovo open-day per aprire le porte a tutti gli interessati.Saranno presenti i docenti pronti ad accogliere chiunque voglia informazioni e spiegazioni sui corsi collettivi ed individuali che è possibile seguire ad H-Demia Mediavalle.Sarà anche l'occasione per presentare il progetto "Mediavalle Musical Friends", iniziativa corale aperta a tutte le fasce di età.

Tale progetto si pone anche come occasione di comunicazione e socializzazione per il territorio, in quanto l'esperienza corale riveste un grande valore dal punto di vista sociale, favorendo l'aggregazione e la crescita culturale dei partecipanti. per informazioni 392 546 8655.