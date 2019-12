Orgoglio Comune: "Assenti in consiglio per un motivo"

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 20 dicembre 2019, 08:41

Come annunciato nei giorni passati, il gruppo di opposizione “Orgoglio Comune” non ha partecipato all’ultimo consiglio comunale. Una scelta spiegata in un comunicato stampa che, per sintetizzare, denunciava la mancanza di coinvolgimento nei lavori da parte dell’amministrazione

giovedì, 19 dicembre 2019, 17:31

Patrizio Andreuccetti, in qualità di presidente dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, interviene in merito riferimento alla chiusura della struttura privata "Allevamento delle Selvette", meglio conosciuta come "Canile di Diecimo", per fare fare delle precisazioni

giovedì, 19 dicembre 2019, 16:17

La Scuola di Musica H-Demia Mediavalle con sede in via della stazione a Diecimo, si conferma come importante punto di riferimento e valore aggiunto nella realtà locale, per i giovani che desiderano imparare o approfondire la tecnica musicale dello strumento desiderato

mercoledì, 18 dicembre 2019, 13:37

Maurizio Marchetti (Capogruppo regionale FI) accende i riflettori sul canile di Diecimo e il suo futuro direttamente nelle stanze della Regione

martedì, 17 dicembre 2019, 16:13

Il capogruppo di “Orgoglio Comune” Lorenzo Bertolacci lamenta la mancanza di collaborazione da parte dell’amministrazione e ne spiega i motivi

martedì, 17 dicembre 2019, 11:56

Yamila Bertieri (Lega), appartenente al gruppo "Orgoglio Comune" di Borgo a Mozzano, aggiunge un'altra frazione alla lista di quelle che hanno una parte di zona completamente al buio. La frazione in questione è Pian della Rocca, precisamente in via Ludovica 5, una stradina secondaria che parte dalla via principale e...