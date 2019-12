Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Disagi nell'edificio delle scuole medie"

giovedì, 5 dicembre 2019, 19:49

Il gruppo di opposizione del comune di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune" annuncia che, dopo la richiesta di una risposta sul perché si dovrà aspettare settembre 2020 per poter mandare i bambini nella nuova scuola elementare nonostante sia finita, sono giunte segnalazioni riguardo l'edificio delle medie inaugurato solamente due anni fa e costato 1 milione e 700 mila euro.



"Nonostante il sindaco affermi spesso e volentieri che la scuola viene al primo posto nella vita di una comunità - afferma il gruppo -, l'edificio in questione tanto rinnovato non lo è, infatti, come alcuni genitori ci hanno evidenziato, vi é la presenza di diverse infiltrazioni d'acqua dal tetto, accessori mancanti in diverse aule come un lavandino nelle aule di scienze e di educazione artistica, assenza di servizi sanitari per la segreteria e i bagni presenti sono obsoleti (esempi come le turche), scale esterne in parte prive di dispositivo che aumenti l'aderenza con il rischio che qualcuno cada o si faccia male, richieste per materiale didattico non prese in considerazione".



"Ci auguriamo - conclude - che la ristrutturazione dell'edificio della primaria sia stata realizzata con più attenzione e cura, visto che la sola riqualificazione di due edifici scolastici è costata quasi 4 milioni di euro di soldi pubblici".