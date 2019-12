Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Disagi per la mancanza di parcheggi"

venerdì, 13 dicembre 2019, 09:12

Il gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", evidenzia una problematica che ieri è stata particolarmente sentita in occasione del ricevimento dei genitori presso l'Istituto ITI.



"Non essendoci un parcheggio - spiega il gruppo -, in prossimità sia della stazione del capoluogo sia per il Palazzetto dello Sport, entrambi previsti nel programma di Orgoglio Comune, i genitori degli studenti hanno dovuto parcheggiare lungo la strada, creando disagi e fare centinaia di metri, se non km per poter andare a parlare con gli insegnanti".



"Si rischia che una scuola importante come l'ITI, considerata "il fiore all'occhiello" della Media Valle Garfagnana se non della Provincia di Lucca, perda valore - affermano i consiglieri - e il tutto perché manca il buon senso di creare parcheggi utili non solo per l'istituto, ma anche per gli utenti della Misericordia, per la Banca CRL e per coloro che frequentano il Palazzetto".



"Crediamo - conclude Orgoglio Comune - che mai saranno fatti dall'attuale amministrazione poiché non sono nemmeno previsti nella variante al regolamento urbanistico approvata poche settimane fa. Abbiamo, al riguardo, più volte chiesto delucidazioni senza però avere risposte concrete".