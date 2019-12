Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Fibra ottica, un'altra promessa mancata"

venerdì, 6 dicembre 2019, 11:50

"Fibra sì, ma non per tutti!" Altra segnalazione da parte del gruppo di opposizione del comune di Borgo a Mozzano "Orgoglio Comune".



Con una nota, il gruppo di minoranza sottolinea: "Un'altra promessa mancata. Si tratta della famosa "fibra ottica", la quale, come aveva promesso più volte il sindaco Patrizio Andreuccetti in più articoli, doveva ricoprire tutto il territorio comunale, giungendo in tutte la frazioni. Aveva annunciato che entro 2020, tutti potevano avere internet e ad altissima velocità grazie ad un investimento totalmente a carico della Regione grazie all'accordo di programma con Open Fiber Spa. Il progetto avrebbe dovuto portare in breve tempo e in tutte le frazioni del comune la fibra ottica addirittura vicinissima alle abitazioni, infatti, sempre il sindaco parlava di non più quaranta o cinquanta metri di distanza da esse. Ma, così sembra non essere!"



"È giunta la notizia - incalza il gruppo -, che ci sono frazioni tagliate fuori e che non avranno la fibra e saranno proprio quelle che, per localizzazione disagiata ne avrebbero più bisogno, e fra queste San Romano e Motrone. Inoltre, quando abbiamo chiesto spiegazioni anche agli uffici competenti, ci é stato risposto che la ditta segue il piano regionale e con esso la copertura prevista e il primo cittadino ne era informato. Sarebbe stato giusto essere chiari fin dall'inizio con i cittadini dicendo che San Romano e Motrone, non rientravano in tale copertura e quindi niente fibra! Ecco quindi che, a soli sei mesi dalle elezioni, siamo ad evidenziare un'altra "promessa da marinaio" fatto dal nostro sindaco in campagna elettorale".



"Ci auguriamo - concludono i consiglieri - una rapida soluzione perché non ci sono cittadini di serie A o B, frazioni piccole o grandi per capire dove attingere meglio i voti. Tutte meritano la stessa attenzione".