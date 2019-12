Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Perchè creare un altro info point?"

lunedì, 9 dicembre 2019, 08:51

Il gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", si pone l'interrogativo del perché creare un altro info point dato che sul territorio comunale vi é gia un'efficiente Pro Loco.



"Eppure - afferma il gruppo- pochi giorni fa su un sito è stato sponsorizzato che questa attività di "info point" sarà svolta in via I Maggio 36, invece che in via Umberto dove ha sede da oltre 40 anni la Pro Loco di Borgo A Mozzano che, gratuitamente e volontariamente, svolge attività importanti come: 1 - Accoglienza turistica:- indicazioni sulle principali attrazioni storiche e museali della Media Valle del Serchio; indicazioni sulle bellezze paesaggistiche e naturali del territorio;- indicazioni per percorsi a piedi ed escursioni da effettuare nei dintorni; 2 - Rilascio informazioni utili alla permanenza nel territorio: informazioni sugli eventi culturali, sportivi e fieristici in svolgimento nella zona; informazioni sulle strutture ricettive del territorio.3 - Promozione e valorizzazione del territorio in collaborazione con le associazioni locali (comitato della Linea Gotica in primis) per valorizzare la storia e la tradizione locale. Organizzazione in proprio di eventi ed attività aggreganti; 4 – Apertura dell'ufficio in centro storico ove, oltre alla prima accoglienza turistica, si effettuano numerosi servizi in favore dei residenti; 5- Accoglienza stagisti e servizio civile; 6 Presenza nel consiglio Linea Gotica".



"Sarebbe giusto darle importanza e valorizzarla - continuano i consiglieri - dato che si basa sulla passione e sul volontariato ma, invece, si favorisce, con tanto di pubblicità, un imprenditore privato che potrebbe avere interessi "anche economici" collegati a questa attività informativa. Tra l'altro lo stabile è stato dato gratuitamente, attraverso un bando tenutosi in agosto e di cui in molti non erano a conoscenza. In pratica l'agenzia di viaggi che lo occupa paga solo le spese delle utenze".



"Inoltre - e conclude -, il sabato pomeriggio e la domenica, giorni in cui magari ci sono più turisti e che quindi tale attività è più importante, sarà chiuso. Riteniamo che forse era meglio e utile aiutare la Pro Loco anche nel garantire il servizio nei giorni festivi".