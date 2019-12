Borgo a Mozzano



Ristagno nei terreni, i dubbi di Bertieri (Lega)

sabato, 14 dicembre 2019, 13:41

Yamila Bertieri (Lega), appartenente al gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" di Borgo a Mozzano, esprime dubbi e perplessità riguardo una problematica molto sentita sul territorio e causata dal maltempo.



"Piove da molto tempo e in molti terreni, segnalatemi da cittadini preoccupati, si è formato il ristagno idrico che si manifesta quando il terreno non è in grado di ricevere l'acqua che preme dall'alto perché gli spazi vuoti al suo interno sono già occupati - esordisce la consigliera -. Esistono due tipi di ristagni, entrambi da non sottovalutare: il ristagno sotterraneo e superficiale; quello sotterraneo (detto anche ristagno sotto-superficiale) che si può verificare in tutto il profilo del suolo o solo in alcuni orizzonti pedologici (strati verticali del terreno)".



"In questo caso - spiega Bertieri -, l'acqua piovana, dopo aver attraversato lo strato lavorato o coltivato, scendendo verso il basso incontra uno strato del terreno poco permeabile, come per esempio uno strato argilloso, che rallenta o interrompe il processo di percolazione profonda, formando così delle falde sospese. Un'altra causa può essere la vicinanza di un fiume, o di un canale che possono causare un innalzamento eccessivo della falda sotterranea. Il ristagno superficiale è invece caratterizzato da acqua libera in superficie (le classiche pozze) e ha come causa principale la pioggia. Il ristagno crea problemi al terreno, alle piante coltivate e all'attività agricola ma, soprattutto può dar vita a delle frane e quindi mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini".



"Servono quindi interventi fondamentali di sistemazioni per terreni - afferma - come: l'affossatura, che consiste in una rete di fossi e scoline che raccolgono l'acqua superflua dagli appezzamenti coltivati e la convogliano nei canali di scarico; unità colturali o campi: appezzamenti rettangolari; capezzagne o cadevagne, strade campestri, inerbite o a volte anche coltivate, che possono avere la funzione di scolina; infine, una pulizia dei fossati che permetta ai terreni di defluire le acque evitando lo straripamento come accaduto qualche giorno fa, come a Diecimo dove fango e alcuni detriti hanno coperto parte del parcheggio principale della frazione oppure come è successo in altre località sempre del comune, in cui le griglie ormai troppo sottodimensionate non riescono a convogliare le acque di scarico o pivane ed esondano, portando detriti lungo le strade comunali e in alcuni casi creando smottamenti".



"Con il nostro gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" - conclude -, attraverso un'interpellanza, si è posto il problema soprattutto per quanto riguarda la pulizia dei fossati, inascoltato però dalla maggioranza. Mi auguro che siano fatti interventi mirati per trovare soluzioni e prevenire i danni".