Borgo a Mozzano



Tra mercatini, elfi e fuochi d'artificio: al Borgo arriva Santo Nicola

venerdì, 6 dicembre 2019, 17:52

Arriva domenica 8 dicembre per le strade del centro storico di Borgo a Mozzano, la sesta edizione di "Santo Nicola e il Diavolo", una giornata all'insegna dell'atmosfera natalizia con tanto di mercatini aperti già dalla mattina, e poi degustazioni, musica e il corteo fino al celebre Ponte del Diavolo.



Grandi e piccoli sono chiamati quindi a sfilare al fianco di Santo Nicola, fino proprio al ponte dove si terrà una sorta di incontro con il Diavolo, dove tra le austere arcate a picco sul Serchio prenderà forma uno speciale settacolo pirotecnico.



Il menù della giornata risulta particolarmente ricco, con il laboratorio degli elfi, il palazzo del ghiaccio e la casa di Babbo Natale. Per i più grandi invece non mancherà la possibilità di poter degustare prodotti tipici locali, compreso vino novello e necci del territorio.



La giornata terminerà poi davanti al palazzo comunale, con l'accensione del candelabro della pace, in un'atmosfera resa ancor più natalizia dai tradizionali canti e dalla consegna di piccoli doni da parte di Santo Nicola.



San Nicola è diventato nei secoli così popolare da aver ispirato la figra di Babbo Natale. Il vescovo di Myra è diventato il vecchio portadoni (Santa Claus) nei paesi anglosassoni, il NiKolaus della Germania che a Natale porta appunto regali ai bambini. San Nicola infatti è patrono dei bambini e dei ragazzi, ma anche delle fanciulle che si avviano al matrimonio e dei marinai.

Ogni popolo lo ha fatto proprio, vedendolo sotto una luce diversa, pur conservandogli le caratteristiche fondamentali, prima fra tutte quella di difensore dei deboli e di coloro che subiscono ingiustizie.



L'idea di far confrontare il Santo con il Diavolo deriva dalle località dell'Arco Alpino (Svizzera, Austria, Alto Adige), dove San Nicolò (come viene chiamato) è solitamente accompagnato da un personaggio chiamato Krampus, una sorta di diavolo con tanto di corna, code e fruste, a cui si attribuisce il ruolo di rapitore di bambini.



Giuseppe Bini