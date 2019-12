Borgo a Mozzano



Ultimo consiglio dell'anno: bilancio, DUP e tasse tra gli argomenti

giovedì, 26 dicembre 2019, 09:14

Ultima seduta del consiglio comunale a Borgo a Mozzano, convocata per lunedì 30 dicembre, alle 21. Tanti gli argomenti all'ordine del giorno, tra cui bilancio, DUP e tasse.



Ma andiamo in ordine. In primis, si discuterà della verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, ad attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà e determinazione relative prezzo di cessione; dopodiché si provvederà all'approvazione del programma triennale 2020-2022 e elenco annuale 2020 lavori pubblici e approvazione programma biennale contratti, forniture e servizi



Quindi il capitolo tasse: al punto tre e quattro dell'ordine del giorno si parlerà di aliquote Imposta Unica Comunale (IUC) (anno 2020) e addizionale comunale IRPEF (determinazioni per l’anno 2020).



Poi si passerà all'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, triennio DUP 2020-2022 e all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; quindi la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, la convenzione per il conferimento della funzione di CUC all’Unione dei Comuni, la funzione associata del trattamento economico del personale (rinnovo convenzione) e la transazione sulla vertenza innanzi al Tribunale di Lucca R.G. n. 1830/2019.



Infine, la consuete comunicazioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.



