Borgo a Mozzano



A Diecimo la Befana arriva in... parapendio!

sabato, 4 gennaio 2020, 12:52

di giuseppe bini

Tante le iniziative in Valle del Serchio per festeggiare il 6 gennaio: spicca la spericolata Befana che viene dal cielo, non a bordo di una scopa ma di un parapendio.



Atterrerà verso le 14:30 lungo il fiume Serchio, nella zona adiacente agli impianti sportivi, la speciale Befana dell'Associazione Volo Libero Diecimo che anche quest'anno, in collaborazione con il comune e con la Pro Loco di Borgo a Mozzano, organizza questa spettacolare giornata per grandi e piccoli. Un modo quanto mai alternativo per aspettare la simpatica vecchietta, che decollerà dal monte Bargiglio e dopo essersi librata in volo per percorrere un dislivello di circa 700 metri, atterrerà dunque nella zona di Diecimo. L'iniziativa, denominata "La Befana vien dal cielo", riscuote ogni anno interesse e apprezzamento.



Festeggiamenti pronti anche in altri paesi del comune: a Valdottavo è prevista una giornata all'insegna della tradizione e della convivialità con l'apertura della Casetta della Befana (dalle ore 14 alle ore 18), con l'iniziativa organizzata dal Comitato paesano, dove oltre ai chicchi per i bambini, sarà possibile anche degustare le torte fatte in casa.



Evento da non perdere anche quello organizzato dai Festaioli dell'Assunta di Diecimo e Dezza: sempre lunedì 6 gennaio, presso la chiesa di Santa Elisabetta di Dezza (ore 17), torna il concerto denominato "Note al Presepe", che quest'anno propone una variazioe sostanziale: dopo anni in cui ad essere protagonista è stata l'ottima Corale di Diecimo, quest'anno il format prevede l'esibizione del cantautore italo-scozzese Niki La Rosa, che con il concerto acustico per voce e chitarra delizierà il pubblico con le sue sonorità eleganti e ricercate.