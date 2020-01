Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Scuole fredde al rientro dalle vacanze"

sabato, 11 gennaio 2020, 11:16

Yamila Bertieri (Lega), appartenente al gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" di Borgo a Mozzano, evidenzia quellla che, a suo avviso, sarebbe un'altra mancanza di attenzione nei confronti dei cittadini.



Il consigliere di opposizione, in particolare, sottolinea un fatto avvenuto al rientro dalle vacanze natalizie, quando le maestre, i bambini della materna di Borgo a Mozzano e gli alunni delle elementari di Valdottavo, hanno trovato una bella sorpresa ad attenderli: la scuola senza riscaldamento.



"Capisco - esordisce Bertieri - che l'ondata di freddo di questi giorni è stata pungente, ma questo non giustifica il fatto che in data 7 gennaio le scuole erano fredde. Nessun termosifone era stato acceso qualche giorno prima per poter riscaldare i locali e quindi, si presume, che nemmeno nessun controllo in vista della riapertura delle scuole sia stato fatto, perché nel caso ci fosse stato un guasto, intervenendo prima si sarebbe evitato che il primo giorno di scuola i bambini indossassero il giacchetto all'interno della scuola e per qualche ora dato che le stanze erano molto fredde. Questo dimostra che la tanto proclamata attenzione alle scuole viene a mancare e il fatto avvenuto il 7 gennaio ne è una prova, oltre agli edifici nuovi, inaugurati solamente due anni fa, ma che presentano già dei problemi strutturali".



"Inoltre, dopo la nostra segnalazione presso gli uffici addetti - conclude Bertieri - è partito l'intervento, ma per poter riscaldare adeguatamente tutti gli stabili ci vorrà ancora qualche giorno. Io e il mio gruppo di opposizione chiediamo un maggior controllo anche per queste situazioni per evitare che si ripetano".