Borgo a Mozzano



Bertieri (Orgoglio Comune): “Parco giochi di Oneta, chiediamo notizie”

venerdì, 24 gennaio 2020, 10:44

Yamila Bertieri, consigliere Lega nel gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" ha depositato un'interrogazione ad oggetto il parco giochi/campetto di Oneta. Bertieri scrive: "Si parla tanto di parco giochi ed ogni frazione dovrebbe averne uno ma così non è. Un parco giochi è uno spazio attrezzato in cui i bambini possono liberamente giocare infatti, li troviamo nei parchi pubblici, negli oratori, sulle spiagge e rappresentano spesso un’occasione di socialità al di fuori della scuola e delle altre attività disciplinate. É quindi una risorsa importante poiché unisce bambini di diverse età, stimola in loro la fantasia e l' immaginazione, doti comuni tra loro e che dovrebbero sempre essere coltivate per non esaurirsi mai anche in età adulta”.

“Non solo, il parco giochi è anche un luogo che risponde al bisogno innato di ogni bambino di giocare. Più il parco giochi è originale, più adempie alle proprie funzioni anche come luogo di incontro per le persone che abitano soprattutto nei piccoli paesi. Per questo con il mio gruppo di opposizione Orgoglio Comune, ho depositato un'interrogazione riguardo il Parco giochi/campetto di Oneta poiché siamo stati informati, da diversi abitanti, che una famiglia di quel paese ha manifestato, da tempo l’intenzione di donare una particella di terreno al comune per la realizzazione di un piccolo parco giochi nella frazione che ne è sprovvista. La cosa è ritenuta utile ed è gradita dagli abitanti e, a quanto risulta, anche dal Comitato paesano. Ci auguriamo in una rapida realizzazione dell’opera, senza vanificare la buona volontà dei donatori!"