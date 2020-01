Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano: tutti gli eventi per festeggiare la Befana

venerdì, 3 gennaio 2020, 19:04

Si avvicina per Borgo a Mozzano un week-end ricco di eventi per festeggiare la "vecchietta" più famosa, la Befana.



Domenica 5 dal capoluogo alle frazioni si avranno canti tradizionali dell'epifania con la Befana lungo le strade dei paesi che passerà a trovare i più piccoli nelle loro case. Lunedì 6 gennaio, invece, una giornata ricchissima per tutti i gusti: dalle 14,00 alle 18,00 sarà aperta la Casetta della Befana a Valdottavo, organizzata dal Comitato Paesano di Valdottavo. La Befana vi accoglierà nella sua casetta davanti al camino acceso, ci saranno chicchi e giochi per tutti i bambini. All'esterno della casetta potrete gustare torte fatte in casa e ottimo vin brûlé. Alle 14,45 "La Befana Vien dal Cielo" organizzata dall'Associazione Volo Libero Diecimo tradizionale arrivo in parapendio della Befana al campo di atterraggio a Borgo a Mozzano. Alle 17,00 presso la Parrocchia di Dezza tradizionale concerto dell Epifania "Note al Presepe" organizzato dai Festaioli dell'Assunta di Diecimo e Dezza, con l'occasione si potrà visitare il Presepe nella Roccia che sarà illuminato nella serata.



"Si conclude con questi bellissimi eventi il ricchissimo calendario del Natale 2019 nel Comune di Borgo a Mozzano - dice Simona Girelli, consigliere delegato alle manifestazioni -, quest'anno veramente un grande lavoro di concertazione e di squadra ha trasformato il capoluogo e i nostri paesi in un mondo magico Natalizio, con addobbi, Babbo Natale, gli Elfi, le feste sotto l Albero, i Presepi, le ottime degustazioni di prodotti tipici, i concerti, e tanta allegria e partecipazione. L’amministrazioni ringrazia sentitamente per l'ottima collaborazione ricevuta da commercianti, comitati, associazioni e privati cittadin. Un grazie agli operai che hanno supportato ogni evento e all ufficio Manifestazioni e Cultura del Comune di Borgo a Mozzano".