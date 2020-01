Commedia in vernacolo al Teatro di Cune

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 9 gennaio 2020, 11:30

L’appello parte da Maurizio Marchetti (capogruppo regionale FI). Proprio lui, nel mese di dicembre, aveva diffuso la notizia che il canile delle Selvette a Diecimo, a Borgo a Mozzano, avrebbe cessato la propria attività a fine gennaio portando addirittura il caso in Regione con un’interrogazione a cui ancora la giunta toscana non...

giovedì, 9 gennaio 2020, 11:25

Così risponde il sindaco Andreuccetti alla minoranza che lo ha attaccato sui costi delle mensa dei primi anni di elementari e materne

mercoledì, 8 gennaio 2020, 07:42

Il gruppo di minoranza del comune di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", torna ad incalzare il primo cittadino Patrizio Andreuccetti stavolta sui costi per le mense scolastiche

sabato, 4 gennaio 2020, 12:52

Tante le iniziative in Valle del Serchio per festeggiare il 6 gennaio: spicca la spericolata Befana che viene dal cielo, non a bordo di una scopa ma di un parapendio

venerdì, 3 gennaio 2020, 19:04

Si avvicina per Borgo a Mozzano un week-end ricco di eventi per festeggiare la "vecchietta" più famosa, la Befana

giovedì, 2 gennaio 2020, 22:31

Un episodio a lieto fine, questa mattina, che solo grazie alla prontezza e alla preparazione di due volontari e di un medico della Misericordia di Borgo a Mozzano, non poteva finire in tragedia