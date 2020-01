Borgo a Mozzano



Consiglio, approvato il piano strutturale intercomunale. Centro islamico e canile: le novità

giovedì, 16 gennaio 2020, 10:21

di simone pierotti

Piano strutturale intercomunale, commissioni, centro islamico “Al Baraka”, canile: alcuni degli argomenti affrontati nel corso dell’ultimo consiglio comunale. In realtà il piano intercomunale era già stato adottato ma era necessaria l’approvazione formale, arrivata all’unanimità del consiglio. E’ stata l’assessore Viviani ad illustrare il piano, sottolineando il lavoro di squadra che ha portato alla definizione di un atto importante per lo sviluppo del territorio e che porterà benefici per il lavoro della macchina comunale. Il sindaco Andreuccetti, nel suo intervento, ha ribadito come il “ponte per la Socciglia” rappresenti al momento solo un sogno, ma che potrebbe rilanciare quell’area industriale.

E’ stata definita la composizione delle commissioni Pianificazione Territoriale (4 membri di maggioranza e 3 di minoranza) e Giovani (8 maggioranza e 5 minoranza). Il gruppo di opposizione ha poi ritirato la mozione sugli incentivi alle famiglie per l’installazione di telecamere di videosorveglianza, che sarà riproposta più avanti.

La discussione si è spostata poi sulle interpellanze presentate dalla minoranza, che hanno visto ampia discussione. La prima riguardava il centro culturale islamico Al Baraka, aperto a Chifenti. Il consigliere Yamila Bertieri ha illustrato l’interpellanza fornendo una serie di richieste, alle quale è stato chiamato il comandante della Polizia Martini. Molto dettagliata la relazione fornita dal dirigente che ha illustrato tutte le verifiche effettuate, da quelle sull’associazione a quelle sull’immobile, da quelle igienico sanitarie a quelle più informali sulle attività svolte, sottolineando quanto tutto sia in regola e nel rispetto delle leggi, e che associazioni come questa possono servire da supporto a monitorare eventuali altri soggetti.

Altra interpellanza quella sul canile “Le Selvette” di Diecimo. “Il bando ha avuto un vincitore – ha spiegato Andreuccetti – quindi c’è stata l’assegnazione temporanea ad un privato di Pescia che, dopo le necessarie verifiche, si prenderà in carico gli animali. Ringrazio i precedenti gestori del canile di Diecimo, oggi chiuso, e le associazioni che ci hanno collaborato”. L’assessore Profetti ha poi chiarito un recente post, a suo dire, fuorviante fatto dall’opposizione, in quanto le cartelle emesse dal comune (oltre 4500) sono relative ad arretrati inerenti Imu, Tasi e Tari, e non solamente Imu. Infine, il consigliere Simona Girelli ha riferito che il comune sarà presente alla Fiera del Turismo di Firenze per mettere in mostra i suoi monumenti, il Ponte del Diavolo, la Linea Gotica e la Via Matildica del Volto Santo. Inoltre ha sottolineato il successo delle manifestazioni natalizie su tutto il territorio, compreso il capoluogo mai come quest’anno vivo grazie ai commercianti. Positivi i numeri dei visitatori della Linea Gotica, quasi 3000 nel 2019 con un bell’incremento.