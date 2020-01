Borgo a Mozzano



Dialetto lucchese della Media Valle: incontro con il professor Matraia

martedì, 28 gennaio 2020, 20:06

Venerdì 31 gennaio alle 17 il Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, presso i locali e con la fattiva collaborazione del Caffè Letterario LuccaLibri (viale Regina Margherita, 137) ha organizzato un incontro con il professor Gabriele Matraia, già sindaco di Borgo a Mozzano, insegnante di lettere e studioso della storia di Acunia (oggi Cune), punto di osservazione fortificato della Repubblica di Lucca.

Il professor Matraia intratterrà sul dialetto lucchese della Media Valle, in particolare del Borgo a Mozzano e della Cune: i proverbi, i modi di dire, le parole strane e non più usate, perché si riferiscono a cose ed azioni ormai desuete, che però i non più giovani ancora comprendono e che si possono udire ormai solo nelle commedie in vernacolo di compagnie locali.

L’ingresso è gratuito.