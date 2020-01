Borgo a Mozzano



Doppio appuntamento al Teatro Colombo di Valdottavo

giovedì, 23 gennaio 2020, 09:53

Nell'antica struttura liberty due interessanti appuntamenti in questo fine settimana, tra commedia e musica gospel.



Con le presentazioni della nota attrice lucchese Simona Generali, domenica 26 gennaio andrà in scena il concerto di Joyfulangels Gospel Choir, il cui ricavato sarà devoluto ad un progetto che Emergency sta portando avanti in Iraq. Con l'accompagnamento al piano di Eva Spadoni e la direzione di Andrea Salvoni, il concerto, che prenderà inizio alle ore 17:00, vedrà anche gli intermezzi del gruppo di danza moderna della palestra Happy Gim. L'evento, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con la Filodrammatica Valdottavo.



Venerdì 24 gennaio alle ore 21:15 invece le tavole del palcoscenico del Colombo ospiteranno la farsa in atto unico di Dario Fo "Non tutti i ladri vengono per nuocere", portata in scena dalla compagnia Nuovo Teatro 2000, per la regia di Fabrizio Primucci.



Giuseppe Bini