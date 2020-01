Borgo a Mozzano



Ferito mentre taglia la legna, trasportato con Pegaso a Pisa

martedì, 14 gennaio 2020, 11:34

di simone pierotti

Questa mattina, intervento dell’elisoccorso Pegaso per trasportare in codice giallo, all’ospedale Cisanello di Pisa, un uomo di circa 35 anni feritosi scivolando sopra una motosega accesa mentre stava tagliando il legname.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo è rimasto ferito al volto e si è recato presso la sede della Misericordia di Borgo a Mozzano per essere curato. Ricevute le prime cure, il medico di turno ha disposto il trasferimento al pronto soccorso in codice giallo. Una volta arrivato a Lucca, l’uomo è stato trasferito dall’ambulanza all’elisoccorso Pegaso. Da qui, è stato trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa. L’uomo, fortunatamente, è in buono stato di salute ed è rimasto sempre cosciente.