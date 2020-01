Borgo a Mozzano



Giulia: la famiglia chiede silenzio e rispetto. Ancora incerta la data dei funerali

domenica, 26 gennaio 2020, 09:29

Ieri mattina il medico legale Stefano Pierotti ha effettuato l’autopsia sul corpo della giovane Giulia Salotti, confermando, in pratica, quanto si ipotizzava, ovvero che ad essere fatali siano state le esalazioni dei fumi respirati.

Questa la fredda cronaca di quest’oggi, alla quale ci limitiamo, senza addentrarci in inutili e dolorose ricostruzioni della vicenda che nulla aggiungeranno a quanto accaduto, se non ad alimentare gli strascichi di infinito dolore della famiglia e della comunità intera. Silenzio e rispetto hanno richiesto i familiari di Giulia attraverso la voce del sindaco Patrizio Andreuccetti che, insieme all’assessore Alessandro Profetti, sono stati incaricati di fornire notizie e comunicazioni verso l’esterno.

Sono loro gli unici punti di riferimento anche per la stampa: la stessa famiglia ha chiesto di non essere più cercata dai media e soprattutto di non diffondere notizie false, in particolare sulla data delle esequie. Nello specifico, è stato confermato ieri, non è stata ancora definita la data dei funerali: probabilmente si terranno lunedì o martedì.

La stessa famiglia Salotti ha chiesto che in occasione dei funerali non siano presenti grandi media o comunque media invadenti, nel rispetto di una cerimonia il più rispettosa possibile.



S. P.