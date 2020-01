Borgo a Mozzano



Integrazione economica ed unione monetaria, si presenta l'ultimo libro di Francesco Poggi

sabato, 11 gennaio 2020, 16:29

L'ex sindaco di Borgo a Mozzano, nella sua ultima fatica bibliografica, nel testo edito dalla University Press di Pisa analizza analizza un secolo di dibattiti sull'Europa, sul rapporto con le Nazioni e le rispettive economie.

Gioca in casa l'economista della valle del Serchio, per questa presentazione che si terrà venerdì 17 gennaio, alle ore 17:30, nella Sala delle Feste di Borgo a Mozzao. In "Europa vs Nazione. Integrazione economica, unione monetaria, mercati internazionali: il pensiero di un secolo (1919-2019)", questo il titolo completo del volume, Poggi ci guida in un lungo cammino di cento anni di dibattito sull'Europa ed il suo rapporto con le Nazioni, sul mercato comune, sull'unione doganale, sul federalismo, su protezionismo e libero mercato, sulle opportunità, vere presunte o mancate, della moneta unica .

Temi che costantemente ritornano, che ogni giorno si rilanciano e si rinnovano in un moto perpetuo di attualità che si rigenera in se stessa, facendo tuttavia i conti una grave crisi economica superata (forse) solo di recente, e con un contesto sociale e politico che si sta caratterizzando con i ritrovati sovranismi, con le conseguenze della Brexit e le relative crescenti tensioni internazionali.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, Emiliano Frediani e Francesco Zavattari.



G. B.