Borgo a Mozzano : diecimo



Lega: "Canile, i sindaci si attivino per trovare una soluzione più adeguata"

venerdì, 17 gennaio 2020, 18:03

La vicenda del canile di Diecimo non è passata inosservata nemmeno ai vertici locali del partito Lega. Con una nota, il commissario della sezione Mediavalle Garfagnana, Luigi Pellegrinotti e il responsabile delle relazioni esterne Damiano Simonetti, sono intervenuti in merito alla risposta data all'interpellanza, del gruppo di "Orgoglio Comune", di cui fa parte anche Yamila Bertieri, capofila tra gli eletti Lega (in Media Valle Garfagnana), e di "Prima Pescaglia", a cui appartiene Pietro Tosi, consigliere capogruppo Lega a Pescaglia, da parte del sindaco Patrizio Andreuccetti, nonché presidente dell'Unione dei Comuni.



"Il primo cittadino - esordisce il Carroccio - ha infatti risposto che il bando, con scadenza il 13 gennaio, ha segnato l'affidamento del servizio alla Rti Costiuendo Rifiugio Valdifiora Srl e Valdifiora Coop con sede a Buggiano e Pescia, un affidamento però provvisorio, infatti sarà confermato dopo l'espletamento degli accertamenti previsti e durerà solo tre anni".



"Sosteniamo - proseguono gli esponenti del partito - l'idea delle volontarie dell'associazione "Amalo Onlus", che esprimono preoccupazione per tutti gli amici a quattro zampe lì presenti, ma, soprattutto, per i cani più anziani, poiché subirebbero un ulteriore cambiamento, già avuto quando c'è stata la separazione dalla loro famiglia d'origine e caratterizzato da uno stile di vita diverso, specialmente per quanto riguarda l'ambiente e il rapporto con le persone che ogni giorno vedranno".



"Quindi - incalzano -, giusta è stata la proposta del gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" che prevede l'applicazione del "bonus cani" permettendo alle famiglie di adottarli e di avere incentivi o sgravi fiscali, buoni per generi alimentari o per cure veterinarie. Chiediamo inoltre ai sindaci della Garfagnana e della Mediavalle di attivarsi e di individuare una soluzione più adeguata, attraverso l'impegno nel trovare un luogo idoneo per la costruzione di un canile come previsto dalla legge nazionale e regionale, risorsa da noi ritenuta importante poiché, quello che era presente sul territorio (Diecimo) accoglieva tutti i cani della Garfagnana, della Mediavalle e di Villa Basilica".



"Nel frattempo - conclude la Lega -, ci auguriamo che la struttura individuata sia accogliente e tratti bene i cani che da Diecimo si sposteranno a Pescia, per questo seguiremo con attenzione l'evolversi della vicenda".