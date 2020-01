Borgo a Mozzano



Lega: "Tragedia a Socciglia, siamo vicini alla famiglia"

mercoledì, 22 gennaio 2020, 09:48

Luigi Pellegrinotti, commissario Lega sezione MediaValle Garfagnana, Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne, e Yamila Bertieri, consigliere comunale, si stringono vicino alla famiglia che questa notte alle 2.30 ha subito una vera e propria tragedia a causa di un incendio scoppiato in località Socciglia di Borgo a Mozzano (leggi qui).



"Ci rattrista molto apprendere simili notizie - dichiarano gli esponenti del partito -. Siamo vicini alla famiglia per questa dolorosa perdita che nessun genitore dovrebbe mai avere. Sono avvenimenti che non hanno nè un perché nè una risposta, ma lasciano il cuore di tutti noi vuoto e triste. É un brutto giorno per la comunità di Borgo a Mozzano e per chiunque conosca la famiglia".