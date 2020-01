Borgo a Mozzano



Lutto per la prematura scomparsa dell’imprenditore Nicola Giuliani

domenica, 12 gennaio 2020, 15:59

di simone pierotti

Lutto nella comunità di Borgo a Mozzano e nel mondo imprenditoriale per la scomparsa di Nicola Giuliani, a soli 56 anni, in seguito ad una breve malattia. L’uomo, che viveva nella frazione di Cerreto insieme alla famiglia, lascia la moglie Clio e il giovane figlio Jacopo.

Giuliani era molto conosciuto per il proprio lavoro all’interno della storica azienda Imball Center, fondata dalla famiglia della moglie, Castori. Specializzata nella produzione di imballaggi flessibili per l’industria alimentare e non solo, la ditta è stata aperta nel 1964 da Giuliano Castori per poi assumere il nome di Imball Center nel 1972. Dal 2015 si è trasferita nel nuovo stabilimento di Piaggione dove si sono “fusi” le due sedi storiche di Diecimo e Pescaglia.

Al di fuori del lavoro, Nicola Giuliani era un appassionato praticante di golf, e faceva parte da diversi anni del Golf Club Garfagnana.

La salma, che si trova all’obitorio di Lucca, sarà trasportata domani, lunedì 13 gennaio, nella chiesa di Cerreto, dove saranno celebrate le esequie alle 15.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli del sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, della Misericordia di Borgo a Mozzano e del Golf Club Garfagnana.