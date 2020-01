Borgo a Mozzano



Mercoledì l’ultimo saluto a Giulia Salotti

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:21

Si svolgerà mercoledì 29 gennaio, alle 15, nella chiesa di San Jacopo nel capoluogo, il funerale di Giulia Salotti, la quattordicenne tragicamente deceduta nel rogo della propria abitazione. A renderlo noto, pochi minuti fa, il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, e la locale Misericordia. E’ arrivato quest’oggi il nulla osta dalla Procura della Repubblica di Lucca.

Per l’occasione, come aveva preannunciato il primo cittadino, sarà osservato il lutto cittadino. Tutte scuole del territorio comunale, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse così come rimarranno chiusi gli uffici del comune (ad eccezione dei servizi essenziali) e dell’Unione dei Comuni della Mediavalle. Durante lo svolgimento delle esequie, è richiesta la chiusura di ogni attività commerciale del territorio comunale. Il sindaco Andreuccetti chiede il massimo rispetto da parte di tutti.



S. P.