Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Canile, il sindaco ha fatto proprie le nostre proposte"

martedì, 14 gennaio 2020, 15:26

Il gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", interviene in merito alla situazione attuale del canile di Diecimo.



"Ci fa estremamente piacere - annuncia il gruppo - che il sindaco, appena ricevuta la nostra interpellanza sul canile di Diecimo e prima ancora di discuterla in consiglio comunale, abbia fatto proprie le nostre proposte. Magari poteva essere più attivo nei suoi primi cinque anni di mandato, ma accogliamo con fiducia la nuova volontà di cambiare rotta. Ora che, grazie anche alla pressione nostra e delle altre minoranze nel consiglio dell'Unione dei Comuni, è stato individuato il nuovo gestore, ci auguriamo che siano definite immediatamente le iniziative da noi proposte. Tra le quali quella del "bonus cane" che alcuni sindaci della Toscana stanno già applicando".



"Si tratta di un incentivo economico per chi toglie dal canile convenzionato un pelosetto - spiega il gruppo -. Tra tipologie di incentivi c'è il pagamento di una somma di denaro o il corrispettivo in buoni da spendere in generi alimentari e cure veterinarie. Ci sono poi degli enti che hanno deciso di premiare i cittadini che adottano applicando degli sconti sulle tasse comunali (es TARI).Il requisito per ottenere tutti questi bonus è che ci si impegni a mantenere il cane per tutta la sua vita e ad accettare i controlli dell'amministrazione comunale sul buono stato di salute dell'animale. Inoltre sarebbe un risparmio anche per l'amministrazione poiché i comuni della Media Valle spendono circa 60 mila euro l'anno per il mantenimento dei cani randagi".



"Proponiamo quindi al nostro sindaco - conclude Orgoglio Comune - di passare dalle ai fatti tenendo conto di questa possibilità, e di impegnarsi a farla applicare concretamente, a Borgo a Mozzano e in tutti gli altri comuni".